Detienen a “El Ronny” Líder de Banda de Extranjeros que Robaron Casa de Susana Zavaleta en CDMX

Las autoridades informaron los detalles de la detención de “El Ronny”, presunto líder de una banda de extranjeros vinculada al robo de la casa de la actriz y cantante, Susana Zavaleta; así cayó.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la aprehensión del sujeto identificado como Ronny Antonio Marcano Gómez de 34 años de edad, fue posible luego de diversas tareas de investigación relacionadas con los robos bajo el modus operandi “La Patrona”.

Noticia relacionada: Balacera Hoy en Iztapalapa: Atacan a Balazos a Adulto y Niña en Colonia Ejército de Oriente

“El detenido, al parecer, está relacionado con un grupo dedicado al robo de viviendas con el modus operandi ‘La Patrona’”, indicó.

Según las autoridades, la detención de “El Ronny” ocurrió cuando los oficiales llevaban a cabo labores de seguridad en la carretera México - Cuernavaca y la calle de Rinconada Paseo de San Juan, en el Pueblo San Andrés Totolpec.

Mientras ocurría el patrullaje, detectaron que al interior de un automóvil, color blanco al que se le daba seguimiento por estar vinculado con el robo a una vivienda, un sujeto y una mujer manipulaban bolsas de manera inusual.

“Les marcaron el alto y, de acuerdo con los protocolos de actuación policial, les realizaron una revisión de seguridad”, refirió.

¿Quién es y cómo opera “El Ronny”?

La SSC indicó que luego de la inspección, al hombre de 34 años y a la mujer de 27 años de edad, les aseguraron lo siguiente:

155 bolsitas con posible marihuana

20 empaques más con la misma hierba

91 dosis con posible cocaína en piedra

1 arma de fuego con 10 cartuchos útiles

1 Caja con 50 cartuchos útiles

1 Teléfono celular

Posteriormente, se identificó que el sujeto es Ronny Antonio Marcano Gómez, alias, “El Ronny”, de 34 años de edad. Este hombre es el presunto líder de una banda de extranjeros que se dedica a la venta, distribución de armas, así como narcomenudeo y además operan en la Ciudad de México, Estado de México y Puebla.

Otro de los delitos por los que era buscado el sujeto, es por su presunta participación en el robo mediante el modus operandi de “La Patrona”, hecho delictivo que cometió en agravio de la actriz y cantante, Susana Zavaleta.

¿Cómo fue el robo a la casa de Susana Zavaleta?

“El Ronny” es investigado por los hechos relacionados con el robo a la vivienda de Susana Zavaleta, el cual ocurrió el 26 de octubre de 2025, en la calle Rinconada de la colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón.

Las indagatorias refieren que los delincuentes aprovecharon que Zabaleta estaba de vacaciones para contactar al personal de limpieza de la vivienda. Entonces, mediate engaños telefónicos y manipulación psicológica, hicieron creer a los empleados que la actriz tenía una deuda en un hospital.

“Por lo que entregaron dinero en efectivo y otras pertenencias", indicó la SSC

El robo a su casa fue dado a conocer por Susana Zavaleta en redes sociales, donde a través de un video expresó su frustración e impotencia por el robo de sus pertenencias. Además, recordó que no era la primera vez que era víctima de la delincuencia, por lo que vivir una experiencia similar la llevaba a una conclusión: “México no es seguro”, dijo.

Historias recomendadas:

EPP

