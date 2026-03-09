Derrumbe en San Antonio Abad Hoy: ¿Cuáles Son las Alternativas Viales a los Cierres por Colapso?

El derrumbe de un edificio en demolición hoy San Antonio Abad ha provocado la movilización de servicios de emergencia en la zona, sin embargo, debido al paso constante de unidades de rescate, se registran cortes viales en las inmediaciones con dirección al Centro; estas son las alternativas viales.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron esta tarde cuando el edificio localizado cerca de la entrada del Metro San Antonio Abad, colapsó. En el interior un grupo de trabajadores realizaba labores para derribarlo.

Lo anterior, porque el inmueble privado tenía daños estructurales luego del sismo de 2017, por lo tanto, era necesario demolerlo. Sin embargo, mientras las 5 personas trabajaban se desplomaron tres pisos sobre ellos.

"Tres losas se vinieron abajo", confirmó la jefa de gobierno, Clara Brugada.

Durante un mensaje a medios desde la zona refirió que el lugar trabajan distintos cuerpos de emergencia, principalmente de Bomberos, Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para rescatar lo antes posible a tres personas que aún se encuentran debajo de los escombros.

"Hemos rescatado a dos personas reportadas al interior de la estructura, activamos a nuestra célula homo-canina para la localización de tres personas más", indicó el Jefe Vulcano, de Bomberos CDMX

Debido a las maniobras, se desalojaron a 57 personas de los edificios aledaños para evitar cualquier incidente. Asimismo, se reporta el colapso vehicular en San Antonio Abad; estas son las alternativas.

¿Cuáles son las alternativas viales por derrumbe en San Antonio Abad?

El derrumbe del edificio en San Antonio Abad no afectó la calzada principal, ya que todo ocurrió dentro del terreno, sin embargo, hay un importante acordonamiento para que los servicios de emergencia puedan laborar.

Por lo tanto, el cierre se ubica en la calzada San Antonio Abad con dirección al Norte a la altura de las calles:

Manuel José Othón

Juan Hernández y Dávalos

Las alternativas viales para evitar el tráfico derivado de las acciones de rescate por el accidente en San Antonio Abad son:

Eje Central

Isabel la Católica

Eje 2

3 Oriente

¿Cerrarán el Metro San Antonio Abad por derrumbe?

El derrumbe del edificio ocurrió a unos cuantos pasos de la entrada a la estación del Metro CDMX, por lo que los usuarios tienen la duda si habrá alguna modificación en la ruta.

De acuerdo con las autoridades, hasta el momento no hay ninguna afectación al servicio del Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la Línea 2, especialmente, en la estación San Antonio Abad. Debido a que la emergencia se desarrolla en un terreno cercano que no pone en riesgo a los usuarios del transporte.

Pero ojo, porque el paso a los transeúntes sí está limitado en las calles aledañas, así que si sales del Metro San Antonio Abad, es probable que debas caminar un poco más para lograr pasar la zona del accidente.

