Colapsa Edificio en Demolición en San Antonio Abad, CDMX; Habría Personas Atrapadas

Un colapso no controlado en un edificio que se encontraba en proceso de demolición movilizó este lunes a múltiples cuerpos de emergencia en la calzada San Antonio Abad, a la altura de Alfredo Chavero y Gutiérrez Nájera, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc. Las autoridades reportan al menos cuatro personas atrapadas entre los escombros.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó su presencia en el inmueble y precisó que el siniestro ocurrió en un edificio "en proceso de demolición", cercano a la sede de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario.

Un edificio de telefonía, en abandono y a punto de demolerse

Se trata de un inmueble de grandes dimensiones, identificado como un edificio de telefonía que se encontraba en estado de abandono previo a su derribo. Las imágenes aéreas mostraron la estructura cubierta con malla en su parte frontal y revelaron que el colapso ocurrió en el interior del inmueble, sin que cayera gran parte del material a la vía pública.

Las personas que habrían quedado atrapadas realizaban labores en el interior del edificio al momento del colapso.

Protección Civil, Cruz Roja y Bomberos ya están en el lugar

"Personal de la SSC se encuentra en un edificio en proceso de demolición localizado sobre la calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, de la alcaldía Cuauhtémoc, debido a un colapso no controlado donde, al parecer, hay cuatro personas atrapadas", informó la dependencia en un comunicado.

Al sitio llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, paramédicos de la alcaldía Cuauhtémoc, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y unidades de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México. Las labores de rescate estaban en curso al cierre de este reporte.

Cierre vial en una de las arterias más importantes del centro

El siniestro provocó el cierre total de la calzada San Antonio Abad en la zona del incidente. La vialidad, una de las principales conexiones hacia el centro histórico de la capital, ya registraba reducción de carriles por obras de modernización en curso. Además, la privada Tres Estrellas, entre Lorenzo Boturini y San Antonio Abad, también fue cerrada para facilitar el acceso de los cuerpos de rescate. Las autoridades recomendaron tomar Lorenzo Boturini como ruta alternativa.

Información en desarrollo...

