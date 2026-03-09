Detienen en Tamaulipas a Manuel González Carrizales, "El Cherrys", líder de Los Metros

La tarde este lunes 9 de marzo 2026, se registró un operativo en Tamaulipas en donde fue detenido Manuel González Carrizales, "El Cherrys", líder del grupo criminal Los Metros. Considerado un objetivo prioritario y generador de violencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la detención se habría llevado a cabo como parte de un operativo del Gabinete de Seguridad.

¿Quién es Manuel González Carrizales, "El Cherrys"?

Es señalado como uno de los líderes de la facción "Los Metros" del Cártel del Golfo, y presunto responsable de agresiones con drones en Tamaulipas.

