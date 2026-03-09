¿Qué Es el Efecto "Cohete y Pluma" que Disparó el Precio de la Gasolina tras Guerra en Irán?

El efecto cohete y pluma (rocket and feather effect) es un fenómeno económico donde los precios de la gasolina aumentan rápidamente ante una subida en los costos del petróleo (como un cohete), pero bajan muy lentamente cuando esos mismos costos disminuyen (como una pluma).

¿Cómo se ve el efecto cohete y pluma en el mundo?

Después del inicio del conflicto en Irán a finales de febrero de 2026, este efecto se ha manifestado de la siguiente forma: Subida tipo "Cohete" en los precios del combustible.

En solo una semana, el petróleo superó los 100 dólares por barril. Los minoristas ajustaron sus precios al alza rápidamente para cubrir los costos de reposición proyectados y mitigar riesgos geopolíticos, como el cierre del estrecho de Ormuz.

Bajada tipo "Pluma"

Se anticipa que, incluso si el conflicto termina pronto, los precios en las gasolineras tardarán semanas o meses en bajar. Esto debido a que las estaciones suelen vender primero el inventario que compraron a precios altos y a que la competencia entre gasolineras disminuye cuando los consumidores dejan de buscar mejores precios ante la expectativa de que todo tiene precios elevados.

¿Qué causas producen el efecto Cohete y Pluma?

Riesgo en el Estrecho de Ormuz

El Estrecho de Ormuz es una vía en la que transita aproximadamente el 20% del crudo mundial. Su cierre parcial o total genera un choque de oferta inmediato que los mercados descuentan "a la velocidad de un cohete".

Consumidores menos sensibles

Los economistas señalan que, ante la incertidumbre de la guerra, los consumidores se vuelven menos sensibles a pequeñas diferencias de precio, lo que permite a los vendedores mantener precios altos por más tiempo (como consecuencia el descenso de los precios es lento como una "pluma").

Costos de reposición

Los minoristas suben precios al basarse en lo que les costará comprar el próximo cargamento, no en lo que pagaron por el que ya tienen en sus tanques.

Con información de N+

