Marina Decomisa 2 Toneladas de Cocaína en Costas de Acapulco

El Gabinete de Seguridad informó que la Secretaría de Marina (Semar) encabezó un operativo en el que decomisó 2 toneladas de cocaína, en costas de Acapulco, Guerrero.

En el operativo se desplegaron aeronaves, una patrulla oceánica y una embarcación menor para asegurar la droga, detalló el Gabinete de Seguridad.

Con el decomiso de la cocaína, las autoridades evitan que millones de dosis de droga lleguen a manos de los jóvenes.

Durante labores de vigilancia marítima y aérea en costas de Acapulco, Guerrero, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @FGRMexico y @SSPCMexico, aseguraron aproximadamente 2 toneladas de cocaína.



En la operación, encabezada por personal naval, se desplegaron aeronaves, una… pic.twitter.com/1daP2FagHr — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 9, 2026

Van 60 toneladas de cocaína decomisadas en el mar en la administración de Sheinbaum

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó que en la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se han decomisado 60 toneladas de cocaína en el mar, "lo que representa una afectación directa a las estructuras financieras del crimen organizado y evita que esta droga llegue a las calles".

Resultado de una operación marítima encabezada la Secretaría de Marina @SEMAR_mx, en coordinación con @FGRMexico y @SSPCMexico, se aseguraron aproximadamente 2 toneladas de cocaína en Acapulco, Guerrero.

En la presente administración suman más de 60 toneladas de esta droga… pic.twitter.com/5htwiY0yZA — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 9, 2026

Información en desarrollo...

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT