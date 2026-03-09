Sheinbaum Responde a Trump: “Orgullosamente Seguimos Diciendo que No" a Intervención de EUA
Ayudaría que Estados Unidos frene el tráfico de armas a México, señala la presidenta Sheinbaum
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió al mandatario de estadounidense, Donald Trump, quien afirmó que nuestro país es el epicentro de la violencia de los cárteles del narcotráfico.
En la conferencia mañanera de hoy, 9 de marzo de 2026, la presidenta Sheinbaum Pardo afirmó que “orgullosamente seguimos diciendo que no” a la propuesta de intervención estadunidense en territorio mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico.
Información en desarrollo...
