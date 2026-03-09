Sheinbaum Responde a Trump: “Orgullosamente Seguimos Diciendo que No" a Intervención de EUA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió al mandatario de estadounidense, Donald Trump, quien afirmó que nuestro país es el epicentro de la violencia de los cárteles del narcotráfico.

En la conferencia mañanera de hoy, 9 de marzo de 2026, la presidenta Sheinbaum Pardo afirmó que “orgullosamente seguimos diciendo que no” a la propuesta de intervención estadunidense en territorio mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico.

Noticia relacionada: Marina Decomisa 2 Toneladas de Cocaína en Costas de Acapulco

En N+ puedes ver en vivo la conferencia mañanera de hoy

Información en desarrollo...

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT