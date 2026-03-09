Cuarta Tormenta Invernal y Nuevo Frente Frío 40 en México: Estados con Frío y Lluvias

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que Cuarta Tormenta Invernal de la temporada y el frente frío número 40 se desplazarán porMéxico, provocando un descenso de temperaturas, heladas, lluvias, rachas de viento y posible caída de nieve o aguanieve en varios estados del país.

Además, la Conagua también pronostica canales de baja presión en el interior del territorio nacional, inestabilidad atmosférica y la entrada de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, lo que provocará:

Chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

En contraste, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmosfera, favorecerá temperaturas cálidas en el sur y sureste de México y península de Yucatán, persistiendo la onda de calor en:

Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

Estados con frío y lluvias por Cuarta Tormenta Invernal y frente frío 40

La Conagua prevé que para hoy, la Cuarta Tormenta Invernal y frente frío 40 se desplazarán sobre el noroeste y norte de México. Estos son los estado donde más bajará la temperatura y habrá lluvias:

Estados con las temperaturas más bajas para hoy:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Zacatecas y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Estados donde se esperan lluvias hoy:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (norte), y Chihuahua.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tabasco y Yucatán.

Posible caída de nieve o aguanieve:

En sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

