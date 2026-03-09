Pronóstico del Tiempo Lunes 9 de Marzo: ¿Dónde Lloverá Fuerte y en qué Estados Hará Calor?

Para este lunes 9 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé fuertes precipitaciones en 22 estados del país por la cuarta temporada invernal, así como una onda de calor en seis entidades.

De acuerdo con el pronóstico, se prevé que el frente frío número 40 se desplace sobre el noroeste y norte de México, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes en esas regiones.

Además, se esperan fuertes rachas de viento, ambiente frío a muy frío y posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Mientras que canales de baja presión en el interior del territorio nacional, el ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste, centro, oriente y sureste del país.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.

(25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

(5 a 25 mm): Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tabasco, Campeche y Yucatán.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas

¿Dónde hará más calor?

Jalisco (sur y suroeste)

Colima (este)

Michoacán (centro y suroeste)

Guerrero (centro y sur)

Oaxaca (sur y este)

Chiapas (oeste)

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Guerrero (noroeste) y Oaxaca (istmo).

: Guerrero (noroeste) y Oaxaca (istmo). De 35 a 40 °C : Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. De 30 a 35 °C: Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Veracruz y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. De -5 a 0 °C con heladas en sierras de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Zacatecas y Estado de México.

con heladas en sierras de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Zacatecas y Estado de México. De 0 a 5 °C en las sierras de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Para el Valle de México, se espera cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco en la región y muy frío con posibles bancos de niebla en zonas altas del Estado de México durante la mañana.

Mientras que en la tarde, se prevé ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, los cuales se podrían acompañar con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la capital del país será de 10 a 12 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

