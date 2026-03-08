EUA Lanza Ataque Contra Otra Embarcación Presuntamente Ligada al Narcotráfico; Hay 6 Muertos

Este 8 de marzo, fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación presuntamente vinculada con el narcotráfico y organizaciones terroristas designadas, informó el Comando Sur estadounidense (SOUTHCOM).

De acuerdo con el reporte oficial, difundido en X, la operación fue ordenada por el comando y ejecutada por el general Francis L. Donovan, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear. El ataque se dirigió contra un buque que, según inteligencia militar, transitaba por rutas conocidas de tráfico de drogas en el Pacífico Oriental.

Operativo contra Narcolanchas en el Caribe y Pacífico Ha Dejado 126 Personas Muertas

Ataque deja seis muertos

Las autoridades estadounidenses señalaron que la embarcación participaba activamente en operaciones de narcotráfico vinculadas con organizaciones catalogadas como terroristas. Durante la acción militar murieron seis ocupantes de la lancha.

On March 8, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/hIXMDeDKK5 — U.S. Southern Command (@Southcom) March 9, 2026

El Comando Sur, United States Southern Command, precisó que ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida durante la operación.

