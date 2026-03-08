Irán Tiene Nuevo Líder Supremo: Asamblea de Expertos Elige a Mojtaba Jamenei

La televisión estatal iraní confirmó este domingo 8 de marzo de 2026 que Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido líder supremo Alí Jamenei, fue designado como su sucesor al frente del poder en Irán.

La Asamblea de Expertos, un órgano integrado por 88 clérigos con la facultad exclusiva de elegir al líder supremo del país, tomó la decisión en medio de una guerra que mantiene a la región en estado de máxima tensión.

El nombramiento pone fin a semanas de incertidumbre en la cúpula del poder iraní. Alí Jamenei murió en los primeros ataques aéreos del conflicto, perpetrados por Estados Unidos e Israel.

¿Quién es Mojtaba Jamenei, el nuevo líder de Irán?

Mojtaba Jamenei era considerado desde hace tiempo un candidato probable para suceder a su padre, incluso antes de que un ataque israelí le quitara la vida al inicio de la guerra. Su designación llega pese a que nunca ocupó un cargo de elección popular ni fue nombrado para ninguna posición gubernamental formal.

Video: Trump Minimiza Presunto Apoyo de Rusia a Irán y Señala Falta de Evidencia.

Como nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei asume el control sobre las Guardias Revolucionarias de Irán, la poderosa fuerza paramilitar que responde directamente a esa figura de autoridad. Esto significa que tendrá la última palabra en la estrategia militar del país en el conflicto en curso.

El presidente iraní endurece su postura en plena guerra

La llegada de Mojtaba Jamenei al poder ocurre en un momento en que el gobierno iraní intensifica su retórica bélica. El presidente Masoud Pezeshkian dio marcha atrás este domingo a comentarios conciliadores que había hecho un día antes, en los que pedía disculpas por los ataques en territorio de países vecinos. La presión de los sectores más radicales del régimen fue inmediata: dejaron en claro que la estrategia de guerra no cambiaría.

"Entre más presión nos impongan, más fuerte será naturalmente nuestra respuesta", declaró Pezeshkian este domingo.

La postura se endureció aún más desde el poder judicial. El jefe del Poder Judicial, Gholam Hossein Mohseni-Ejei, escribió el sábado en X:

"La geografía de algunos países de la región —de forma abierta y encubierta— está en manos del enemigo, y esos puntos se usan contra nuestro país en actos de agresión. Los ataques intensos contra esos objetivos continuarán".

Mohseni-Ejei y Pezeshkian forman parte del consejo de liderazgo de tres miembros que ha supervisado Irán desde la muerte de Jamenei.

Video: A Una Semana del Conflicto Entre Irán, EE. UU. e Israel Sigue la Tensión en Medio Oriente.

La guerra se extiende: Ataques a infraestructura crítica en el golfo

La designación del nuevo líder supremo coincide con una escalada de los ataques sobre infraestructura civil en la región. Baréin acusó a Irán de golpear de forma indiscriminada una planta de desalinización vital para el suministro de agua potable, aunque las autoridades locales indicaron que el servicio continuaba activo. Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita reportaron el lanzamiento de misiles iraníes adicionales hacia sus territorios.

Las plantas de desalinización abastecen de agua a millones de personas en esta región desértica, así como a miles de viajeros varados, lo que eleva el riesgo de una crisis humanitaria de gran escala.

Arabia Saudita reportó sus primeras muertes desde el inicio del conflicto: un proyectil militar cayó sobre una zona residencial y mató a dos personas de nacionalidades india y bangladesí. En el conjunto de los países del Golfo, los residentes y trabajadores extranjeros han constituido la mayoría de las víctimas mortales.

En Teherán, ataques nocturnos israelíes contra cuatro tanques de almacenamiento de petróleo y una terminal de transferencia dejaron cuatro personas muertas. El humo fue tan denso que testigos describieron que parecía que el sol no había salido. La Sociedad Iraní de la Media Luna Roja alertó a los residentes capitalinos sobre riesgos de contaminación del aire y lluvia ácida.

Trump y el futuro del poder en Irán

Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump señaló este domingo que quiere tener injerencia en quién toma el poder en Irán una vez que termine la guerra, advirtiendo que un nuevo líder "no durará mucho" sin su aprobación.

Hasta la fecha, siete soldados estadounidenses han muerto en el conflicto. El más reciente falleció a causa de heridas provocadas por un ataque iraní en Arabia Saudita el 1 de marzo.

El costo humano: Más de 1,600 muertos y medio millón de desplazados

El balance de víctimas del conflicto acumula al menos 1,230 muertos en Irán, 397 en Líbano y 11 en Israel, según cifras oficiales. Israel informó también sus primeras bajas militares: dos soldados fallecidos en el sur del Líbano, donde combate al grupo armado Hezbolá, respaldado por Irán.

En Líbano, más de 517,000 personas han sido desplazadas en una semana de enfrentamientos. La cifra real podría ser mayor, ya que el conteo oficial solo registra a quienes se inscribieron en el portal gubernamental.

Entre los muertos en ese país se cuentan 83 niños y 82 mujeres, según el ministro de Salud Rakan Nassereddine. Familias enteras se refugian en escuelas, duermen en automóviles o a la intemperie junto al mar Mediterráneo.

La guerra inició el 28 de febrero de 2026.

Con información de AP.

Historias recomendadas:

CT