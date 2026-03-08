Marcha del 8M 2026 en México | Cobertura En VIVO, Estado por Estado

Miles de mujeres en todo el país salen a las calles este 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y exigir el respeto pleno a sus derechos.

En distintas entidades de México, colectivas feministas, organizaciones civiles, estudiantes y familias participan en marchas y concentraciones para visibilizar problemáticas como la violencia de género, los feminicidios, la desigualdad laboral y la falta de acceso a la justicia.

Las movilizaciones se realizan de manera simultánea en varias plazas y avenidas principales, donde las participantes portan pancartas, consignas y pañuelos morados y verdes. La jornada también incluye actividades culturales, pronunciamientos y memoriales para recordar a las víctimas de feminicidios y violencia contra las mujeres.

