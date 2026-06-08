Bloqueo de Comerciantes del Centro Histórico Hoy; Zona Afectada por Protesta en CDMX

Esta es la zona afectada por protesta de comerciantes del Centro Histórico hoy, 8 de junio de 2026

Bloqueo de comerciantes del Centro Histórico de CDMXBloqueo de comerciantes del Centro Histórico de CDMX. Foto: N+

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