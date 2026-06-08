Bloqueo de Comerciantes del Centro Histórico Hoy; Zona Afectada por Protesta en CDMX

Este lunes, 8 de junio de 2026, se realiza una manifestación de comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos la zona afectada por concentración en la capital del país.

Sigue en el LIVEBLOG de N+ con las últimas noticias por las movilizaciones y bloqueos de hoy, 8 de junio de 2026, en Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los comerciantes del Centro Histórico de la CDMX exigen a las autoridades:

El retiro de los cierres y cercos de seguridad que mantienen restringidos los accesos a la zona del Zócalo Capitalino, al considerar que dichas medidas han generado afectaciones económicas derivadas de la disminución de la actividad comercial y del cierre de establecimientos.

Asimismo, demandan el respeto y la garantía de su derecho al trabajo y a la obtención de ingresos suficientes para el sustento de sus familias.

Zona afectada por bloqueo de comerciantes

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los comerciantes del Centro Histórico de la CDMX se concentraron después de las 10:00 horas en:

Lugar: Eje Central “Lázaro Cárdenas” y Av. Francisco I. Madero, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

No se descarta se los manifestantes se trasladen rumbo al Zócalo capitalino.

Con información de N+.

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