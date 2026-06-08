¿Activan Doble Hoy No Circula 9 de Junio? Quiénes Sí y No Tienen Restricción en CDMX y Edomex

Debido a la temporada de ozono, aumentan las posibilidades de que se active la contingencia ambiental en CDMX y Edomex, y acá en N+ te decimos si se aplicará el Doble Hoy No Circula mañana 9 de junio de 2026 y quiénes sí tienen restricción para salir a las calles.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) se mantiene en alerta en caso de que se tenga que poner en marcha la Fase 1 de contingencia ambiental, la cual cuenta con una serie de medidas extraordinarias para proteger la salud de la población.

Una de ellas, es el Doble No Circula, programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), que afecta a más automovilistas de lo habitual, incluso a aquellos con carros último modelo, por lo que es importante saber qué hologramas, terminación de placas y engomado no pueden salir a las calles.

¿CAMe activa el Doble Hoy No Circula martes?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire en CDMX y Edomex es aceptable pese a la presencia de ozono, de ahí que de momento no se considere la posibilidad de activar la contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula 9 de junio de 2026.

De cualquier forma, los niveles de contaminación pueden variar a lo largo del día, de ahí que se recomienda esperar la decisión final de CAMe en las próximas horas en caso de que estos factores aumenten y se tenga que tomar medidas para reducir la emisión de contaminantes.

Hoy No Circula: ¿Quiénes descansan mañana 9 de junio 2026?

Si no se activa la contingencia ambiental, el programa Hoy No Circula operará con normalidad este martes en busca de que las condiciones del aire se mantengan estables y no se saturen las vialidades, por lo que los vehículos de uso particular con los siguientes elementos no podrán transitar en las calles de la CDMX y Edomex:

Holograma 1 y 2, terminación de placas 7 y 8, engomado ROSA .

Carros con permisos o con placas foráneas en un horario de 5 am a 11 am.

¿Quiénes sí circulan mañana 9 de junio?

Mientras que la calidad del aire no empeore, el programa Hoy No Circula aplicará de forma normal este martes, por lo que solo los carros enlistados arriba cuentan con restricción, por lo que los siguientes autos podrán transitar en las calles de CDMX y Edomex:

Holograma 1 y 2, con engomado amarillo, rojo, verde y azul, terminación de placas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0. Holograma 2, con engomado amarillo, rojo, verde y azul, terminación de placas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0. Hologramas doble cero y 0. Vehículos eléctricos. Autos híbridos. Motocicletas. Transporte público y de emergencia. Vehículos de personas con discapacidad. Carros con permisos en un horario de 11:01 am a 4:59 am. Vehículos de servicios urbanos. Autos con pase turístico. Vehículos de transporte escolar y de personal. Vehículos destinados a cortejos fúnebres.

Horario del programa Hoy No Circula martes 9 de junio

El Hoy No Circula 9 de junio comienza desde las 5:00 de la mañana y termina hasta las 10 de la noche, por lo que todos los autos tienen permitido transitar de las 10:01 pm a las 4:59 am, horario en el que no aplica el programa.

PPP