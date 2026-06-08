Las Comunicadoras Alejandra “N” y Eréndira “N” Recuperan su libertad en San Luis Potosí

Alejandra “N” y Eréndira “N” recuperaron su libertad luego de que un juez autorizó la suspensión condicional del proceso penal, bajo el compromiso de cumplir diversas medidas cautelares.

Fiscalía Confirma Liberación de Alejandra “N” y Eréndira “N”Foto: N+

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Las comunicadoras Alejandra y Eréndira son liberadas en San Luis Potosí. Conoce las condiciones que deben seguir para conservar su libertad.

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