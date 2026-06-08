Las Comunicadoras Alejandra “N” y Eréndira “N” Recuperan su libertad en San Luis Potosí

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí confirmó que Alejandra “N” y Eréndira “N” obtuvieron su libertad luego de que un juez de control autorizara, durante una audiencia, la suspensión condicional del proceso como salida alterna al procedimiento penal.

La determinación fue posible tras la aprobación judicial del plan de reparación del daño, así como de las condiciones que deberán cumplir ambas imputadas, entre las que se encuentran residir en un domicilio determinado y acudir a firma periódica mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares.

¿Qué condiciones deberán cumplir las imputadas para mantener este beneficio?

De acuerdo con la Fiscalía, Alejandra “N” y Eréndira “N” deberán permanecer en un domicilio previamente establecido y presentarse periódicamente ante la Unidad de Medidas Cautelares, además de cumplir con el plan de reparación del daño autorizado por la autoridad judicial.

La dependencia precisó que esta salida alterna permitió que ambas recuperaran su libertad de manera inmediata.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación informó que, a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, brindó acompañamiento al caso de las comunicadoras.

Ambas fueron acusadas por el presunto delito contra la identidad de las personas. Tras la revisión de su situación jurídica, el juez de control determinó conceder la suspensión condicional del proceso, lo que derivó en su liberación inmediata.

La Secretaría de Gobernación señaló que continuará dando seguimiento al caso mediante las instancias correspondientes para garantizar el respeto a los derechos de las involucradas.