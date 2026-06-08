Menor de 14 Años y su Tío Mueren en Presunto Fuego Cruzado en Escuinapa, Sinaloa

Una adolescente de 14 años y un hombre murieron durante un presunto fuego cruzado entre grupos armados en Escuinapa, Sinaloa. Una mujer resultó gravemente herida.

Menor de 14 Años y su Tío Mueren en Presunto Fuego Cruzado en Escuinapa, SinaloaFoto: N+

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Una adolescente y su tío pierden la vida en un presunto fuego cruzado en Sinaloa. La tragedia ocurrió mientras buscaban atención médica. Descubre los detalles de este lamentable incidente.

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