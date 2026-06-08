Menor de 14 Años y su Tío Mueren en Presunto Fuego Cruzado en Escuinapa, Sinaloa

Un presunto fuego cruzado durante un enfrentamiento entre grupos antagónicos dejó como saldo una menor de edad y un adulto sin vida, además de una mujer gravemente lesionada, durante la madrugada de este lunes en el municipio de Escuinapa, Sinaloa.

Las víctimas fueron identificadas como Grecia Guadalupe, de 14 años de edad, y su tío Ramiro, de aproximadamente 40 años.

En tanto, la mujer herida fue identificada en el lugar como Yesica, esposa del hombre fallecido.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada en una estación de servicio ubicada a la salida sur de la cabecera municipal.

Según los reportes, la familia se dirigía a un hospital luego de que la adolescente fuera picada por un alacrán, cuando quedaron atrapados en medio de un intercambio de disparos.

Refuerzan seguridad en Escuinapa tras enfrentamiento armado

Tras los hechos, la zona fue asegurada por elementos de la Policía de Protección Ciudadana, Ejército Mexicano y Policía Municipal.

Además, las autoridades implementaron vigilancia en el hospital donde fue ingresada la mujer lesionada para recibir atención médica.

Durante las últimas horas, habitantes de Escuinapa han reportado explosiones, detonaciones de arma de fuego y cortes de energía eléctrica en distintos puntos del municipio, situación que ha generado temor entre la población.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con el enfrentamiento ni han emitido detalles adicionales sobre los grupos involucrados en los hechos violentos.