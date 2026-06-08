Por Falta de Semáforo, Chocan Patrulla y Taxi en Cruce Vial de Veracruz

Un choque se registró la mañana de este lunes sobre avenida Simón Bolívar en el municipio de Veracruz. Fue entre policías y un taxista sin que resultaran lesionados.

patrulla impacta a taxi por falta de precaución y de semáforos en VeracruzFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Patrulla impacta taxi en Veracruz por falta de semáforos. Sin heridos, pero con daños y caos vial. Conoce los detalles del accidente.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+