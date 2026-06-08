Por Falta de Semáforo, Chocan Patrulla y Taxi en Cruce Vial de Veracruz
Un choque se registró la mañana de este lunes sobre avenida Simón Bolívar en el municipio de Veracruz. Fue entre policías y un taxista sin que resultaran lesionados.
Foto: N+
Escucha este artículo
00:00
-00:00
Destacado
Patrulla impacta taxi en Veracruz por falta de semáforos. Sin heridos, pero con daños y caos vial. Conoce los detalles del accidente.
Publicidad
Publicidad
PorRedacción N+
Esta mañana presuntamente por cruzar sin la precaución debida, el conductor de un taxi fue impactado por una patrulla de la PolicíaEstatal en el crucero de SimónBolívar con la Avenida20denoviembre de la ColoniaZaragoza en la ciudad de Veracruz.
El hecho ocurrido la mañana de este lunes dejó dañosmateriales cuantiosos en la unidad de transportepúblico con número económico 4269, sinlesionados afortunadamente.
En esos momentos los semáforos se encontraban apagados al parecer por fallas en el suministro de energíaeléctrica, lo que pudohaberocasionadoelpercance.
El taxista pasaba sobre 20 de Noviembre, y al cruzar Bolívar la patrulla lo choca en las puertas del copiloto, generando que las bolsas de airelaterales se activaran por la fuerza del golpe.
Este siniestroafectó la circulación para quienes iban con dirección a avenida Lafragua o Díaz Mirón por más de una hora, ya que obstruían los trescarriles.
Más tarde tras la atención de tránsito y aseguradoras, se deslindaronresponsabilidades y quitaron los vehículosdellugar.
Ambulancia es impactada por un auto particular en Orizaba
Se registró un accidente entre una ambulancia y un vehículoparticular en el cruce de la calle Oriente 21 y Norte 8, al norte de la ciudad de Orizaba. De acuerdo con los primeros reportes, la ambulanciacirculaba con las torretas encendidas y se dirigía a una emergencia.
Sin embargo, al llegar a un cruce de las calles antes mencionadas, fue impactada por un automóvil particular, quien presuntamente no respetó la preferenciadepaso de la unidad de auxilio.
Tras el percance, al sitio arribaron elementos de emergencia, Protección Civil, Policía Local y personal de vialidad para atender la situación y asegurarlazona.
Como saldo de este percance vehicular, se reportaron dos personas que viajaban en el vehículo particular resultaron lesionadas, por lo que recibieronatenciónmédica en el lugar. En tanto, la unidadparticularsufriódaños materiales de consideración y prácticamentequedódestrozada.
La vialidad se vio interrumpida por variosminutos en lo que se deslindaronresponsabilidades.