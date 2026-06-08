Por Falta de Semáforo, Chocan Patrulla y Taxi en Cruce Vial de Veracruz

Esta mañana presuntamente por cruzar sin la precaución debida, el conductor de un taxi fue impactado por una patrulla de la Policía Estatal en el crucero de Simón Bolívar con la Avenida 20 de noviembre de la Colonia Zaragoza en la ciudad de Veracruz.

El hecho ocurrido la mañana de este lunes dejó daños materiales cuantiosos en la unidad de transporte público con número económico 4269, sin lesionados afortunadamente.

En esos momentos los semáforos se encontraban apagados al parecer por fallas en el suministro de energía eléctrica, lo que pudo haber ocasionado el percance.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Patrulla y Taxi Chocan en Calle de Veracruz; Presunta Causa un Semáforo Sin Funcionar

El taxista pasaba sobre 20 de Noviembre, y al cruzar Bolívar la patrulla lo choca en las puertas del copiloto, generando que las bolsas de aire laterales se activaran por la fuerza del golpe.

Este siniestro afectó la circulación para quienes iban con dirección a avenida Lafragua o Díaz Mirón por más de una hora, ya que obstruían los tres carriles.

Más tarde tras la atención de tránsito y aseguradoras, se deslindaron responsabilidades y quitaron los vehículos del lugar.

Ambulancia es impactada por un auto particular en Orizaba

Se registró un accidente entre una ambulancia y un vehículo particular en el cruce de la calle Oriente 21 y Norte 8, al norte de la ciudad de Orizaba. De acuerdo con los primeros reportes, la ambulancia circulaba con las torretas encendidas y se dirigía a una emergencia.

Sin embargo, al llegar a un cruce de las calles antes mencionadas, fue impactada por un automóvil particular, quien presuntamente no respetó la preferencia de paso de la unidad de auxilio.

Tras el percance, al sitio arribaron elementos de emergencia, Protección Civil, Policía Local y personal de vialidad para atender la situación y asegurar la zona.

Como saldo de este percance vehicular, se reportaron dos personas que viajaban en el vehículo particular resultaron lesionadas, por lo que recibieron atención médica en el lugar. En tanto, la unidad particular sufrió daños materiales de consideración y prácticamente quedó destrozada.

La vialidad se vio interrumpida por varios minutos en lo que se deslindaron responsabilidades.