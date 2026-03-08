8M 2026 en Ciudad Juárez: Inician las Marchas en el Día Internacional de la Mujer

Este domingo 8 de marzo se realizan diversas movilizaciones en Ciudad Juárez en el marco del Día Internacional de la Mujer, por lo que autoridades y organizadoras recomendaron a la ciudadanía tomar precauciones ante posibles cierres viales en el primer cuadro de la ciudad.

Una de las marchas que inició durante la mañana es la movilización feminista separatista, la cual comenzó con una concentración a las 11:30 horas en el Parque de San Lorenzo, frente a la iglesia del sector.

Te podría interesar: Cambio de Horario en Ciudad Juárez 2026: ¿Cuándo Debo Adelantar el Reloj?

El contingente partió al mediodía y avanzará por la calle Fray Junípero con rumbo a la avenida Paseo Triunfo de la República, con destino final en el Monumento a la Madre, donde las organizadoras darán a conocer su posicionamiento.

La movilización separatista se compone únicamente de mujeres. Foto: N+

Esta marcha se caracteriza por ser exclusivamente para mujeres, permitiendo únicamente el acompañamiento de niños de hasta 12 años. El orden del contingente es madres de víctimas, seguidas por maternidades, infancias, mujeres neurodivergentes y mujeres con discapacidad.

Marcha Incluyente 8M inicia en el Monumento a Benito Juárez

De manera paralela, también dio inicio la Marcha 8M Incluyente 2026, que tuvo como punto de reunión la plaza del Monumento a Benito Juárez, donde los contingentes comenzaron a concentrarse a partir de las 12:30 del mediodía.

En el lugar se reúnen mujeres mexicanas y también procedentes de El Paso, Texas, quienes participan en esta movilización para exigir justicia, igualdad y mayor seguridad para las mujeres en la frontera.

Este año el recorrido presenta un cambio respecto a ediciones anteriores, ya que el contingente no ingresará al túnel de la avenida 16 de Septiembre. En su lugar, las participantes avanzarán por el carril exterior y las banquetas para dirigirse hacia la avenida Juárez con destino al Puente Internacional Paso del Norte.

El trayecto contempla además el paso por el memorial de la Bici Rosa, un espacio simbólico dedicado a Isabel Cabanillas. Entre las participantes se encuentran madres de jóvenes desaparecidas, como Ana Cuéllar y Consuelo López, además de colectivos feministas y trabajadoras de la industria maquiladora.

¿Qué Opinan las Ciudadanas al Blindar Chihuahua con Placas de Acero para Marcha del 8M?

La movilización tendrá como punto culminante el antimonumento de la Cruz de Clavos, donde se realizará la lectura de posicionamientos y consignas. Ante estas movilizaciones, se recomienda a la población tomar rutas alternas y prever tiempos de traslado en la zona centro de la ciudad.

Historias recomendadas: