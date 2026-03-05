Muere Niño de 6 Años en Hospital de Ciudad Juárez; Presentaba Golpes y Posible Abuso

La noche del pasado miércoles 4 de marzo fue reportado el fallecimiento de un menor de seis años mientras recibía atención médica en la clínica número 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, se recibió un reporte al número de emergencias 911 en el que solicitaban apoyo para trasladar a un menor inconsciente a recibir atención médica. Ante la urgencia, elementos de seguridad localizaron el vehículo en el que viajaba el niño y le abrieron paso entre el tráfico para facilitar su llegada al hospital.

Menor Llegó al Hospital Sin Signos Vitales

Posteriormente, al arribar al hospital e ingresar al área de urgencias, el médico encargado de brindarle asistencia informó que el menor ya no contaba con signos vitales. Además, señaló que el cuerpo presentaba golpes en diversas partes, así como huellas de posible abuso sexual.

Te podría interesar: Reportan Presunta Privación de la Libertad en Ciudad Juárez; Hallan Auto Abandonado

Ante esta situación, autoridades abordaron a los padres del menor, identificados como Martín Alberto C. U., de 27 años, y Natali D. V., de 24 años, quienes comenzaron a comportarse de manera agresiva cuando fueron cuestionados por los agentes.

Por este motivo, ambos fueron detenidos por los delitos de desobediencia y resistencia de particulares, además del señalamiento del médico por una posible omisión de cuidados. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Historias recomendadas: