Reportan Presunta Privación de la Libertad en Ciudad Juárez; Hallan Auto Abandonado

La madrugada de este 4 de marzo de 2026, una mujer de entre 20 y 25 años de edad fue presuntamente privada de la libertad alrededor de las 4:00 de la mañana en la calle Volcán Nevado de Colima, del fraccionamiento Parajes de San Isidro, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los reportes brindados por las autoridades, en el lugar se realizaron varias detonaciones de arma de fuego, aparentemente con la intención de intimidar a la joven, quien fue identificada como Citlali. Trascendió que la mujer portaba al menos 25 mil pesos en efectivo al momento de los hechos.

Localizan Camioneta Abandonada

Tras el reporte al número de emergencias 911, corporaciones de seguridad implementaron un operativo de búsqueda en el área. Minutos más tarde, fue localizada abandonada la camioneta en la que viajaba la víctima en el cruce de las calles Año 1659 y Misioneros, en la colonia García de San Francisco, a unas cuadras del sitio donde ocurrió la desaparición.

El lugar fue asegurado por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Estatal, así como por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado procesaban la escena para recabar evidencias. Hasta el momento se desconoce el paradero de la joven, así como la identidad de los presuntos responsables.

