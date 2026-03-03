Registro de Beca Rita Cetina Marzo 2026 en Chihuahua: ¿Cuales son los Requisitos y Fechas?
La convocatoria de la Beca Rita Cetina 2026 ya está abierta en Chihuahua. Conoce los requisitos, monto del apoyo y fechas de registro para alumnos de primaria.
La convocatoria para la Beca Rita Cetina 2026 ya fue abierta en el estado de Chihuahua, con el objetivo de otorgar un apoyo económico anual a estudiantes de nivel primaria.
Este programa contempla un monto de 2 mil 500 pesos anuales por alumno, destinado a la compra de uniformes y útiles escolares, como parte de las acciones para respaldar la economía familiar y fomentar la permanencia escolar.
¿Cuándo es el registro para la Beca Rita Cetina 2026?
La autoridad educativa informó que la convocatoria estará abierta del 2 al 19 de marzo, periodo durante el cual madres, padres o tutores deberán realizar el trámite en línea.
El proceso inicia ingresando al portal oficial: www.becarritacetina.gob.mx
Es importante realizar el registro dentro del plazo establecido, ya que fuera de esas fechas no se recibirán solicitudes.
Requisitos para solicitar la beca
Para completar el registro, se deberán presentar los siguientes documentos y datos:
Del padre, madre o tutor:
- CURP
- Número de teléfono celular
- Correo electrónico vigente
- Identificación oficial
- Comprobante de domicilio
Del alumno:
- CURP
- Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela donde estudia
Las autoridades recomendaron verificar que la información proporcionada sea correcta para evitar contratiempos en el proceso.
La Beca Rita Cetina 2026 busca contribuir a que los estudiantes de primaria cuenten con los recursos necesarios para el ciclo escolar, reduciendo el impacto de los gastos en materiales y uniformes.
