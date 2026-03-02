Asesinan a Mujer en Visita Conyugal Dentro del Cereso 3 de Ciudad Juárez

La tarde de este lunes 2 de marzo se reportó el asesinato de una mujer al interior del Centro de Reinserción Social número 3 de Ciudad Juárez, presuntamente a manos de su pareja sentimental, quien se encontraba recluido en el penal.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el hecho violento se registró en un módulo de bajo riesgo durante el desarrollo de una visita conyugal.

Al concluir la misma, un hombre privado de la libertad identificado como José Francisco C., de 40 años, manifestó al personal de custodia haber privado de la vida a su esposa, quien permanecía al interior de una de las habitaciones asignadas para dicha visita.

Autoridades señalaron que el hombre presuntamente la ahorcó hasta causarle la muerte. Cabe destacar que el imputado se encontraba recluido desde el año 2016 por el delito de homicidio.

La Víctima Fue Asesinada un Día Antes de su Cumpleaños

Al lugar arribaron familiares de la víctima, quien fue identificada como Sandra G., de 40 años de edad, y quien este martes 3 de marzo celebraría su cumpleaños.

Finalmente, se informó que la Fiscalía General del Estado abrirá un nuevo proceso penal en su contra por el delito de feminicidio. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre este caso.

