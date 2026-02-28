Menor es Vinculada a Proceso por el Secuestro de una Pareja en Motel de Ciudad Juárez

La Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes Infractores de la Fiscalía de Distrito Zona Norte obtuvo la vinculación a proceso en contra de una menor de edad por el delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de una pareja en Ciudad Juárez.

Podría Interesarte: Motociclista Muere Tras Perder el Control en Brecha de Ciudad Juárez

De acuerdo con la información oficial brindada por las autoridades, el hecho delictivo ocurrió entre el 20 y el 23 de febrero de 2026, cuando la menor, junto con diversos sujetos, participó como vigilante en el plagio de ambas personas. El Ministerio Público acreditó su participación a través de pruebas y una argumentación jurídica razonable.

Las víctimas permanecieron privadas de la libertad al interior de un motel ubicado sobre la avenida Manuel J. Clouthier, donde fueron objeto de violencia física para forzar a sus familiares a efectuar la entrega de dinero a cambio de su liberación.

Detención en Flagrancia Tras Llamada Anónima

Se informó que una llamada anónima alertó a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes lograron la detención de la menor en flagrancia, quedando a disposición del Ministerio Público para su investigación.

Ante esto, el órgano jurisdiccional conocedor de la causa penal resolvió la situación jurídica de la menor y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Historias recomendadas: