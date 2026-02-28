Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Llegará a Chihuahua en Marzo de 2026

Fue a través de redes sociales que Gabriela Cuevas, representante en México de la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, dio a conocer que el trofeo oficial del torneo recorrerá 10 ciudades del país antes del inicio del evento, programado para el próximo 11 de junio.

Chihuahua Será Sede de la Visita del Trofeo

Una de las ciudades elegidas para esta gira es Chihuahua, donde el trofeo será exhibido durante dos días. La visita está programada para el lunes 9 y martes 10 de marzo de 2026 en el Centro de Convenciones Expo Chihuahua, ubicado sobre la avenida Tecnológico, en la colonia Santo Niño, en la capital del estado.

Este recorrido forma parte de la promoción internacional del torneo, el cual se celebrará por primera vez en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Sin Detalles Sobre Acceso

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la llegada del trofeo a Chihuahua. Se espera que en los próximos días las autoridades y organizadores brinden información adicional sobre horarios, dinámicas de exhibición y actividades especiales para los visitantes. Asimismo, aún no se ha confirmado si el acceso al evento será gratuito o si tendrá algún costo.

