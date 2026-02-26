Hombre es Atacado a Balazos al Suroriente de la Ciudad de Chihuahua

La mañana de este jueves 26 de febrero se registró el homicidio a balazos de un hombre en el cruce de las calles Praderas de Gobi, casi esquina con Praderas de Madagascar, en la colonia Urbi Villas Praderas del Sur, al suroriente de la ciudad de Chihuahua.

Vecinos Reportaron Detonaciones de Arma de Fuego

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, fueron vecinos del sector quienes realizaron el reporte al número de emergencias 911 tras haber escuchado fuertes detonaciones de arma de fuego alrededor de las siete de la mañana.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes localizaron el cuerpo de la víctima, de aproximadamente 30 años de edad, tirado a media calle. En el sitio también se localizaron al menos cinco casquillos percutidos de un arma de fuego corta.

Por ello, junto con elementos del Ejército mexicano, resguardaron la escena del crimen, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron el levantamiento de evidencias para comenzar las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, al sitio acudió personal del Servicio Médico Forense, quienes se encargaron de levantar el cuerpo para su traslado a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley que permitirá conocer la identidad de la víctima.

