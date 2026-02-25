Balacera en Aldama, Chihuahua: Privan de la Libertad a Cuatro Hombres

Una balacera registrada en el fraccionamiento Los Álamos, en el municipio de Aldama, Chihuahua, generó pánico entre vecinos y dejó como saldo cuatro hombres privados de la libertad, además del robo de dos vehículos, así lo confirmó la Fiscalía del Estado en la Zona Centro.

De acuerdo con los primeros reportes, dos viviendas ubicadas en distintos puntos del sector fueron atacadas por un grupo de sujetos que arribó en varios vehículos y accionó armas, al parecer de grueso calibre, contra los inmuebles.

Te podría interesar: Hombre es Asesinado a Balazos Dentro de su Vehículo en Chihuahua

¿Quiénes fueron las víctimas del ataque armado en Aldama?

La autoridad estatal informó que, además de las personas privadas de la libertad, los agresores sustrajeron dos unidades de los domicilios.

Tres de las víctimas fueron identificadas como hermanos: Miguel Ángel, Celestino y José Guadalupe, todos con apellidos de iniciales C. M. Una cuarta persona permanece sin identidad confirmada.

Entre los vehículos robados se encuentra una camioneta modelo 2022 y un automóvil modelo 2019. Este último fue localizado abandonado cuadras más adelante, con diversos impactos de bala.

Localizan a Dos Hombres Sin Vida en el Municipio de Valle de Zaragoza, Chihuahua

Desmienten suspensión de clases tras violencia en Aldama

Tras los hechos violentos, durante las primeras horas de este miércoles circuló el rumor sobre una supuesta suspensión de clases en el municipio. Sin embargo, la Secretaría de Educación y Deporte del Estado aclaró que los centros educativos operaron con normalidad.

La dependencia indicó que quedó a consideración de los padres de familia decidir si enviaban o no a sus hijos a clases, pero no se emitió una instrucción oficial de cancelación. Las investigaciones continúan para dar con el paradero de las víctimas y esclarecer lo ocurrido en este hecho que volvió a encender las alertas en Aldama.

Historias recomendadas: