Disparan Contra Vehículo en Infonavit Frontera en Ciudad Juárez

La noche del pasado martes 24 de febrero, vecinos de la colonia Infonavit Frontera reportaron al número de emergencias 911 haber escuchado detonaciones de arma de fuego cerca del parque de la familia, ubicado en el cruce de la avenida Valle de Juárez y Canal de la Mancha, en Ciudad Juárez.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, quienes localizaron un vehículo estacionado en el sitio con varios impactos de arma de fuego. Posteriormente, junto con personal del Ejército Mexicano, procedieron a resguardar el área para asegurar la evidencia.

Aseguran Casquillos Percutidos en el Lugar

Más tarde, agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al parque para realizar el levantamiento de evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes. En el lugar se informó que fueron asegurados al menos doce casquillos percutidos de arma de fuego.

En el sitio no se reportaron personas lesionadas, únicamente el vehículo baleado, el cual quedó a disposición de las autoridades competentes. Se espera que, conforme avancen las indagatorias, se den a conocer más detalles sobre este ataque y el posible paradero de los responsables.

