Piden Respetar la Marcha Separatista en Ciudad Juárez; Convocan Solo a Mujeres

Integrantes de colectivos feministas que organizan la marcha separatista en Ciudad Juárez pidieron que se respete la convocatoria, en la que se invita a participar únicamente a mujeres y se solicita evitar la presencia de hombres y personas con diferentes autopercepciones, sin que esto sea considerado discriminación.

Que es por y para la mujer. Entiendo que ellos tengan una autopercepción distinta, pero al final de cuentas no lo son, son hombres. Entonces, como lo dice el separatismo, aboga precisamente por esto; o sea, en especial en esta fecha, solo un día que se abstengan. No es discriminación, no es transfobia, no es odio, no es nada, es nada más respetar cada quien sus fechas.

Una integrante de la agrupación Amazonas señaló que esta marcha es por y para las mujeres. Añadió que buscan congruencia, debido a que en otras movilizaciones no separatistas se han registrado casos en los que presuntos agresores han participado.

¿Desde Dónde Iniciará la Marcha Separatista en Ciudad Juárez?

La movilización se llevará a cabo bajo el lema “El miedo cambió de bando”. Iniciará en el parque de San Lorenzo, frente a la iglesia, continuará por la calle Fray Junípero hasta la Av. Paseo Triunfo de la República, para llegar al Monumento a la Madre, en el Parque Borunda, donde darán a conocer su posicionamiento.

El contingente estará integrado de la siguiente manera:

Madres de víctimas. Maternidades e infancias, neurodivergencias, adultas mayores y mujeres con discapacidad. Adolescentes. Mujeres migrantes. Contingente general (mujeres).

Madres de Ciudad Juárez Claman Justicia en el Campo Algodonero por Mujeres Desaparecidas

Historias recomendadas: