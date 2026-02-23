Localizan a Hombre Sin Vida en Tapias de la Colonia Águilas de Zaragoza en Ciudad Juárez

La noche del pasado domingo 22 de febrero se reportó el homicidio de un hombre en el cruce de las calles Fernando Montes de Oca y Tolztin, de la colonia Águilas de Zaragoza en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, alrededor de las 7:30 de la tarde se recibió un llamado al número de emergencias 911 para reportar al menos cinco detonaciones de arma de fuego en dicho cruce. Tras el aviso, al lugar acudieron elementos policiacos, quienes realizaron un patrullaje en la zona sin detectar algún hecho sospechoso.

Vecinos Realizaron un Segundo Reporte a las Autoridades

Dos horas después del primer reporte realizado por vecinos, se recibió un nuevo llamado en el que señalaban que había un hombre sin vida en una tapia ubicada en el mismo cruce. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron nuevamente y confirmaron el hallazgo del cuerpo, el cual presentaba impactos de arma de fuego. Asimismo, se informó que entre sus pertenencias fueron localizadas dosis de droga.

Investigación y levantamiento de evidencias

El área fue acordonada para permitir el arribo de personal de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron el levantamiento de evidencias y las investigaciones correspondientes. Posteriormente, llegó una unidad del Servicio Médico Forense, que trasladó el cuerpo a sus instalaciones para practicarle la necropsia de ley.

Hasta el momento, la víctima es señalada como Edgar S. M., de 37 años; sin embargo, serán los estudios correspondientes los que confirmen sus datos. En cuanto a los presuntos responsables, hasta ahora se desconoce su paradero.

