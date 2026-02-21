Localizan a Hombre Sin Vida en Brecha de la Colonia Ejido Carranza en Ciudad Juárez

Un hombre fue localizado sin vida en una brecha ubicada en el cruce del bulevar Juan Pablo II y la calle Prolongación Valle del Sol, en la colonia Ejido Carranza, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector alertaron a las autoridades tras percatarse de la presencia de una persona tirada sobre el camino de terracería. Al arribar al sitio, elementos de seguridad confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Víctima presentaba impactos de arma de fuego

En el lugar trascendió que la víctima presentaba varios impactos producidos por arma de fuego. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del fallecido.

La escena fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos y agentes investigadores, quienes integrarán la carpeta correspondiente a fin de esclarecer los hechos. Personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua será el encargado de continuar con las indagatorias.

