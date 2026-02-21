Agricultores de Chihuahua Advierten de Posibles Bloqueos Durante el Mundial 2026

Productores agrícolas en el estado de Chihuahua denunciaron una problemática que, aseguran, impacta no solo al sector primario, sino también a los consumidores: la caída en el precio de los granos, particularmente del maíz.

De acuerdo con lo expuesto, a finales de 2025 el precio base del maíz se ubicaba en 5 mil 200 pesos por tonelada de maíz blanco y 4 mil 200 pesos por tonelada de maíz amarillo. Sin embargo, señalaron que industriales redujeron el precio hasta 2 mil 700 pesos, lo que, afirman, los coloca en una situación financiera complicada.

Advierten bloqueos durante el Mundial 2026

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano informó que, ante la falta de respuesta del Gobierno Federal, analizan medidas de presión si no se logra una solución que beneficie a productores, industriales y consumidores.

Entre las acciones contempladas se encuentran bloqueos carreteros, toma de aeropuertos y casetas, particularmente durante los festejos del Mundial de Fútbol 2026, en el que México será una de las sedes.

Eraclio Rodríguez Gómez, integrante del Frente, señaló que consideran obligación del Estado regular tanto la producción como el abasto de alimentos para garantizar condiciones equitativas en la cadena de comercialización.

Productores sostienen que actualmente venden el grano a bajo precio, mientras que el costo final para el consumidor no refleja esa disminución.

Piden diálogo con el Gobierno Federal

Representantes del sector indicaron que han buscado establecer diálogo con autoridades federales para atender el tema de la comercialización de granos; sin embargo, hasta el momento no han recibido respuesta.

Advirtieron que, si no se alcanza un acuerdo antes de la justa mundialista de 2026, podrían intensificar las movilizaciones como medida de presión para visibilizar la problemática del campo mexicano.

