Resultados Programa Alimentario Adulto Mayor 2026: ¿Cuándo Publican Listas de Beneficiarios?

Hoy viernes 20 de febrero cerraron los registros para el Programa Alimentario del Adulto Mayor que entrega el DIF Municipal de Chihuahua. Autoridades informaron que para este año serán 7 mil 200 beneficiarios.

De acuerdo con el área de registro, el proceso de inscripción incluyó un estudio socioeconómico en el que se revisaron las condiciones del domicilio, ingresos mensuales y documentación básica. El trámite tuvo una duración aproximada de entre 5 y 10 minutos, tras lo cual se entregó un folio a cada solicitante.

Te podría interesar: Chihuahua Acumula 4 Mil 508 Casos de Sarampión Desde el 2025; Confirman 21 Defunciones

Los resultados se darán a conocer el 22 de marzo y, en caso de resultar beneficiados, las personas serán notificadas vía telefónica para indicarles los pasos a seguir.

¿En qué consiste el apoyo?

Las personas seleccionadas recibirán 10 despensas a lo largo del año, como parte del esquema de apoyo alimentario. El DIF Municipal precisó que se dará preferencia a quienes presenten mayor nivel de necesidad, con base en la información recabada durante el estudio socioeconómico.

Durante el cierre de registros, algunos solicitantes compartieron que recurren al programa ante la falta de ingresos o empleo formal, especialmente después de los 60 años, cuando las oportunidades laborales disminuyen.

Don Manuel y "Amigo": La Historia Detrás del Perro Ciclista de Chihuahua

El Programa Alimentario del Adulto Mayor es uno de los apoyos municipales dirigidos a este sector de la población en la ciudad de Chihuahua, con el objetivo de contribuir a su alimentación y bienestar.

Historias recomendadas: