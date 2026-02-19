Chihuahua Acumula 4 Mil 508 Casos de Sarampión Desde el 2025; Confirman 21 Defunciones

En el estado de Chihuahua se han registrado 4 mil 508 casos de sarampión desde enero de 2025 a la fecha, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud.

Del total de contagios confirmados, 4 mil 495 personas ya se recuperaron, actualmente no se reportan pacientes hospitalizados y se han confirmado 21 defunciones asociadas a la enfermedad.

El municipio con mayor número de casos es Cuauhtémoc, seguido por la capital del estado.

¿Qué es el sarampión y cómo se transmite?

Especialistas en salud explican que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus. Entre los principales síntomas se encuentran fiebre, tos, enrojecimiento de ojos y un sarpullido característico.

La transmisión ocurre a través del aire, mediante gotitas de saliva que una persona enferma expulsa al hablar, toser o estornudar, lo que facilita su rápida propagación.

Las autoridades sanitarias reiteraron que la vacunación continúa siendo la medida más efectiva para prevenir el contagio y evitar complicaciones, por lo que exhortaron a la población a completar su esquema, especialmente en infantes y adultos mayores, a fin de proteger su salud.

