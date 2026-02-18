Balacera Deja un Hombre Sin Vida en la Colonia Manuel Valdez de Ciudad Juárez

Un hombre fue localizado sin vida tras un ataque armado registrado en la colonia Manuel Valdez, en Ciudad Juárez, lo que generó movilización de corporaciones policiacas en el sector.

De acuerdo con el reporte al número de emergencias 911, vecinos informaron haber escuchado aproximadamente 11 detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Justo Sierra y Duraznos, lo que alertó a las autoridades.

Los presuntos responsables huyeron en una camioneta de color negro

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arribaron al lugar y confirmaron el hallazgo de un hombre sin signos vitales, quien presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

En la escena del crimen, la zona fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos y agentes ministeriales, quienes recabaron indicios balísticos y comenzaron las primeras diligencias.

De manera preliminar, se informó que los presuntos responsables viajaban en una camioneta de color negro, desde la cual habrían perpetrado la agresión antes de huir con rumbo desconocido.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del homicidio y dar con el paradero de los responsables.

