Convocan a Manifestación en Ciudad Juárez Tras Liberación del Dueño del Crematorio Plenitud

Familiares y víctimas del colectivo “Memoria, Dignidad y Justicia” anunciaron una manifestación pacífica en Ciudad Juárez para exigir justicia tras la liberación de José Luis "N", propietario del Crematorio Plenitud.

La movilización se llevará a cabo el viernes 20 de febrero de 2026 a la 1:00 de la tarde, en el exterior del Poder Judicial de la Federación, ubicado en la avenida Tecnológico 7670.

Noticia relacionada: Liberan a Propietario del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez; Fiscalía Impugnará Resolución

Manifestación será para exigir justicia

Integrantes del colectivo reiteraron su exigencia de justicia pronta y castigo a los responsables, al advertir que no permitirán más impunidad en Ciudad Juárez.

Verónica Gamboa, integrante del colectivo "Memoria, Dignidad y Justicia", hizo un llamado a la comunidad para sumarse a la protesta.

Hacer la invitación para este próximo viernes vamos a tener una protesta, una manifestación a las afueras de la FGR, creemos que es muy importante la participación de la comunidad porque yo creo que esto lejos de afectarnos nada más a ciertas personas, yo creo que les afecta a toda la comunidad porque no sabemos que con estas inconsistencias que se están dando que en un futuro se vuelvan a repetir.

Juez Federal Libera al Propietario del Crematorio Plenitud Tras Hallazgo de 386 Cuerpos

Por su parte, Miguel Villanueva, también integrante del colectivo, manifestó su inconformidad con la resolución judicial.

No estamos de acuerdo con el juez, o sea el juez prácticamente se burló de nosotros, de la dignidad de nuestros familiares fallecidos.

Los organizadores reiteraron que la manifestación será pacífica y se realizará en el punto señalado, a fin de expresar su postura tras la liberación del propietario del Crematorio Plenitud.

Historias recomendadas: