Convocan a Manifestación en Ciudad Juárez Tras Liberación del Dueño del Crematorio Plenitud
El colectivo Memoria, Dignidad y Justicia anunció una protesta en el Poder Judicial de la Federación en Ciudad Juárez, tras la liberación del dueño del Crematorio Plenitud.
Familiares y víctimas del colectivo “Memoria, Dignidad y Justicia” anunciaron una manifestación pacífica en Ciudad Juárez para exigir justicia tras la liberación de José Luis "N", propietario del Crematorio Plenitud.
La movilización se llevará a cabo el viernes 20 de febrero de 2026 a la 1:00 de la tarde, en el exterior del Poder Judicial de la Federación, ubicado en la avenida Tecnológico 7670.
Manifestación será para exigir justicia
Integrantes del colectivo reiteraron su exigencia de justicia pronta y castigo a los responsables, al advertir que no permitirán más impunidad en Ciudad Juárez.
Verónica Gamboa, integrante del colectivo "Memoria, Dignidad y Justicia", hizo un llamado a la comunidad para sumarse a la protesta.
Hacer la invitación para este próximo viernes vamos a tener una protesta, una manifestación a las afueras de la FGR, creemos que es muy importante la participación de la comunidad porque yo creo que esto lejos de afectarnos nada más a ciertas personas, yo creo que les afecta a toda la comunidad porque no sabemos que con estas inconsistencias que se están dando que en un futuro se vuelvan a repetir.
Por su parte, Miguel Villanueva, también integrante del colectivo, manifestó su inconformidad con la resolución judicial.
No estamos de acuerdo con el juez, o sea el juez prácticamente se burló de nosotros, de la dignidad de nuestros familiares fallecidos.
Los organizadores reiteraron que la manifestación será pacífica y se realizará en el punto señalado, a fin de expresar su postura tras la liberación del propietario del Crematorio Plenitud.
