Liberan a Propietario del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez; Fiscalía Impugnará Resolución

El propietario del Crematorio Plenitud, José Luis "N", fue puesto en libertad durante la madrugada del 14 de febrero, así lo confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque no se precisó la hora exacta en que abandonó el centro penitenciario en Ciudad Juárez.

La decisión se da tras una resolución judicial que permitió que el imputado enfrente el proceso en libertad, en un caso que generó conmoción tras el hallazgo de 386 cuerpos que no fueron incinerados conforme a lo contratado por las familias, situación que derivó en acusaciones por el presunto delito de inhumación indebida de restos humanos y presuntas violaciones a la Ley General de Salud.

Juez federal ordena liberación tras conceder amparo

El fallo fue emitido por el Luis Eduardo Rivas Martínez, Juez Séptimo de Distrito, quien resolvió conceder el amparo a favor de José Luis “N”, al considerar que no se cumplían los requisitos legales para sostener el proceso en su contra por los delitos señalados.

De acuerdo con el documento oficial, la audiencia para dar cumplimiento a la sentencia inició a las 7:00 de la tarde del 13 de febrero en las instalaciones de la Ciudad Judicial de Ciudad Juárez.

La orden fue emitida conforme a lo dispuesto por Héctor Josué de Luna León, juez de primera instancia en materia penal del sistema acusatorio, en funciones de juez de Control del Distrito Judicial Bravos, quien debía acatar el fallo protector en los términos establecidos por la autoridad federal.

La resolución implica la liberación del propietario del crematorio, en un caso que generó controversia y reacciones entre familiares de personas cuyos restos fueron localizados sin haber sido incinerados.

Fiscalía impugnará el amparo

El fiscal César Jáuregui informó que José Luis "N" no cuenta con ninguna orden de restricción que le impida salir del país. Además, indicó que se trata de un ciudadano estadounidense, por lo que legalmente podría abandonar territorio nacional.

De acuerdo con lo explicado por la autoridad, el juez federal determinó que no existía ocultamiento ni delito que perseguir, aunque calificó la conducta como reprochable, inmoral y antiética. En relación con la Ley General de Salud, resolvió que no se configuraba el delito vinculado a la conservación ilícita de cadáveres.

Ante esta determinación, la Fiscalía General del Estado anunció que interpondrá un recurso de revisión con el objetivo de que se modifique la sentencia de amparo. Asimismo, presentará una queja ante los órganos de control del Poder Judicial.

La dependencia sostiene que sí existió dolo en el caso, particularmente por la presunta entrega de cenizas que no corresponderían a los restos de las personas fallecidas, lo que mantiene la exigencia de justicia por parte de las familias afectadas en Ciudad Juárez.

