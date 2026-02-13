Cae Vehículo Antiguo de Colección al Canal en la Colonia Industrial de Chihuahua

Un aparatoso accidente se registró la tarde de este viernes 13 de febrero en la colonia Industrial, en la ciudad de Chihuahua, luego de que un vehículo antiguo y de colección cayera al interior de un canal tras perder el control cuando circulaba por la avenida Heroico Colegio Militar.

De acuerdo con la información de agentes de Movilidad, el percance ocurrió en el cruce de la avenida Heroico Colegio Militar y la calle Yucatán, cuando un automóvil de colección que circulaba en sentido de norte a sur y al intentar incorporarse hacia la avenida Yucatán, el conductor perdió el control del volante.

¿Cómo ocurrió terminó el auto en el canal de la avenida Heroico Colegio Militar?

El informe preliminar señala que, presuntamente debido a la potencia del motor, el conductor no logró maniobrar adecuadamente al dar vuelta a la izquierda, impactando una valla de contención. Sin embargo, la estructura no fue suficiente para frenar la trayectoria del automóvil, que terminó cayendo desde una altura aproximada de ocho metros al interior del canal.

El conductor, un hombre de entre 35 y 40 años de edad, resultó con múltiples contusiones. A pesar de lo aparatoso del accidente, no fue necesaria la presencia de una ambulancia, ya que las lesiones no ponían en riesgo su vida.

Al lugar acudieron dos grúas para realizar las maniobras de rescate del vehículo; no obstante, cuando se iniciaban los trabajos, el propietario informó que se haría cargo de retirarlo por sus propios medios, debido a que el costo del servicio superaba los 20 mil pesos.

El hecho generó expectación entre vecinos y automovilistas que transitaban por la zona, mientras elementos de Movilidad realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y determinar con precisión las causas del accidente.

