Incendio Consume Local de Aparatos Electrónicos en Mercado de Ciudad Juárez

La madrugada de este viernes 13 de febrero se registró un fuerte incendio en un local de venta de aparatos electrónicos ubicado al interior del Mercado Reforma, sobre la avenida Vicente Guerrero, en la zona centro de Ciudad Juárez.

Según los primeros reportes brindados por las autoridades, fueron los mismos locatarios del mercado quienes se alertaron entre ellos al detectar humo saliendo del interior del inmueble, por lo que de inmediato realizaron el llamado al número de emergencias 911 para reportar el incidente.

Bomberos Forzaron la Entrada Para Ingresar al Lugar

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, quienes aseguraron la zona y cerraron la avenida Vicente Guerrero para permitir las maniobras de emergencia.

Posteriormente, arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos con dos máquinas y una cisterna para sofocar el fuego. Además, se dio a conocer que los bomberos tuvieron que forzar la entrada, derribando una cortina metálica para poder ingresar al local, mientras otro grupo revisaba el resto del inmueble para verificar que no hubiera más afectaciones en el interior.

Pérdidas Totales en el Local Afectado

Tras sofocar las llamas, bomberos señalaron que en el local afectado las pérdidas fueron totales. Asimismo, en locales contiguos también se registraron pérdidas de mercancía.

Finalmente, se informó que continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, ya que se presume que el incendio pudo haber sido ocasionado por un cortocircuito. Sin embargo, serán las autoridades correspondientes quienes confirmen la causa real del siniestro.

