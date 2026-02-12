Muere Hombre Tras ser Agredido a Golpes en el Frac. Sierra Vista en Ciudad Juárez

La tarde del pasado miércoles 11 de febrero, un hombre identificado como Julio Daniel T. M., de 40 años de edad, perdió la vida luego de ser agredido a golpes en el fraccionamiento Sierra Vista, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, el ataque habría derivado de un conflicto por dinero. Según se informó, la víctima mantenía una deuda con la hermana del presunto agresor, lo que originó la confrontación.

Personas que se encontraban en el lugar al momento de la agresión señalaron que el hombre fue golpeado en repetidas ocasiones por el agresor y que, debido a la gravedad de las lesiones, comenzó a presentar un tono morado en el rostro y el cuerpo, para posteriormente quedar inconsciente.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes tras recibir el reporte acudieron de inmediato; sin embargo, minutos después se confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que personal de la Fiscalía General del Estado acudió para iniciar con las investigaciones correspondientes.

Finalmente, una unidad del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo, el mismo que fue trasladado a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley que permitirá determinar la causa real de la muerte.

