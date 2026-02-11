Guardia de Seguridad Privada Confunde Trabajadores con Ladrones y les Dispara en Cd. Juárez

Un guardia de seguridad privado, identificado como escolta, fue detenido tras protagonizar una persecución armada en Ciudad Juárez, donde realizó disparos contra los tripulantes de una camioneta, quienes resultaron ser empleados de una constructora.

Los hechos comenzaron en el cruce de Miguel de la Madrid y Lote Bravo, cuando el escolta acudió para recuperar un camión de transporte de personal que había sido robado durante la madrugada y que fue localizado gracias a un geolocalizador.

Según la información preliminar, tras recuperar la unidad le indicaron que los presuntos responsables habían huido en una camioneta gris. Al observar un vehículo con características similares, el guardia decidió seguirlo y abrió fuego en repetidas ocasiones, impactando contra las puertas del vehículo.

Los ocupantes del vehículo atacado solicitaron apoyo al número de emergencias mientras intentaban escapar, lo que derivó en una persecución que se extendió por la avenida Miguel de la Madrid, continuó por el boulevard Independencia, después por el boulevard Manuel Talamás Camandari y concluyó en el cruce con la carretera Panamericana, donde fue interceptado por agentes municipales.

Guardia de seguridad es detenido y arma asegurada

En el lugar, los policías detuvieron al guardia, a quien le aseguraron un arma de fuego calibre 9 milímetros. También fue asegurada la camioneta de los empleados de la constructora, la cual presentaba dos impactos de bala.

Los afectados señalaron que, una vez detenidos los vehículos, el guardia presuntamente los golpeó con la cacha del arma. El detenido será puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado en las próximas horas por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa y lo que resulte.

