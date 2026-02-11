Localizan Cuerpo Envuelto en una Cobija en la Colonia Obrera de Ciudad Juárez

La mañana de este miércoles 11 de febrero fue localizado el cuerpo de un hombre sin vida en el cruce de las calles Artículo 123 y José Escobar, de la colonia Obrera, en Ciudad Juárez. De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, el cuerpo de la víctima se encontraba envuelto en una cobija y, hasta el momento, no se le apreciaban huellas visibles de violencia.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Guardia Nacional y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes procedieron a resguardar el área. Por su parte, agentes de la Agencia Estatal de Investigación iniciaron las indagatorias correspondientes en torno a este hecho.

Posteriormente, una unidad del Servicio Médico Forense acudió para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley, la cual permitirá determinar la causa de muerte y contribuir a su identificación.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones y se espera que, una vez concluidos los peritajes, se den a conocer más detalles, así como información sobre los posibles responsables.

Dejan Corona Fúnebre en Domicilio de la Colonia Obrera

Minutos más tarde, en la misma colonia donde fue localizado el hombre envuelto en una cobija, se registró el hallazgo de una corona fúnebre con un mensaje al exterior de un domicilio. El inmueble se ubica en el cruce de las calles Ignacio Mariscal y Emilio Carranza, a dos cuadras del sitio donde fue localizado el cuerpo sin vida.

Al lugar acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes procedieron a resguardar la zona.

