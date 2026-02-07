Muere Agente Canino “Vico” Tras Intervención Policial en El Fresno, Chihuahua

El agente canino “Vico” falleció tras durante una movilización de la Policía Municipal se registró en el ejido El Fresno, luego de que una familia solicitara auxilio al número de emergencias 911, al reportar que uno de sus integrantes presuntamente los amenazaba con un machete.

Las unidades policiacas acudieron de inmediato para atender la emergencia y controlar la situación de riesgo, ya que el sujeto, un joven de 20 años de edad, se encontraba fuera de control y representaba un peligro para sus familiares.

Al lugar arribaron binomios del Grupo K9, quienes tenían como objetivo desarmar y neutralizar al agresor. Durante el operativo, el agente canino “Vico” fue lesionado con el arma blanca, resultando gravemente herido.

Ante el riesgo inminente, uno de los oficiales realizó disparos para detener al agresor, quien posteriormente fue trasladado a un hospital bajo custodia policial para recibir atención médica y quedar a disposición de la autoridad correspondiente.

“Vico” murió pese a los esfuerzos veterinarios

A pesar de los esfuerzos del personal veterinario por salvarle la vida, el agente canino “Vico” falleció debido a la gravedad de las heridas provocadas durante el ataque.

Por su parte, las autoridades de Chihuahua lamentaron los hechos y reconocieron la labor que desempeñan los agentes K9 en las tareas de seguridad y protección ciudadana. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar la situación jurídica del presunto agresor.

