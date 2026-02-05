Vinculan a Proceso a Adulta Mayor por Presuntamente Llevarse a su Nieto de Chihuahua a CDMX

Un juez de control dictó vinculación a proceso en contra de una mujer adulta mayor, identificada como María Elena "N", por su presunta responsabilidad en el delito de sustracción y retención de menores o personas que no pueden comprender el hecho, cometido en perjuicio de su nieto, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la investigación, fue en diciembre del pasado 2025 cuando la madre del menor presentó la denuncia correspondiente, luego de que la abuela paterna, presuntamente con ayuda de terceras personas, sustrajo al niño el pasado 24 de noviembre de las instalaciones de un club deportivo ubicado en la capital del estado.

La mujer presuntamente se llevó a su nieto a la CDMX sin el consentimiento de la madre

Las indagatorias señalan que la imputada presuntamente trasladó al menor a la Ciudad de México sin el consentimiento de la madre, quien cuenta legalmente con la guarda y custodia de la víctima.

Tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, el juez impuso a la imputada medidas cautelares, entre ellas: no salir del estado de Chihuahua, firmar de manera quincenal y no acercarse al domicilio de las víctimas.

Asimismo, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se continuarán recabando elementos para el desarrollo del proceso penal.

