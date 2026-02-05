Suspenden Clases en kínder de Ciudad Juárez Tras Hallazgo de Pintas con Amenazas

Luego de que fueran localizadas dos pintas con amenazas en el sector, y tras una recomendación de agentes de la Policía Municipal, directivos del Jardín de Niños Amanecer decidieron suspender clases de manera preventiva en Ciudad Juárez.

Una de las maestras del plantel, explicó que la decisión se tomó con el objetivo de evitar pánico entre los menores y los padres de familia, priorizando la seguridad de la comunidad escolar.

La suspensión de actividades generó posturas divididas entre los padres de familia. Por su parte, personal docente señaló que el cierre temporal altera la dinámica escolar, tanto para los niños como para los maestros, quienes ya tenían preparadas sus actividades académicas.

¿Cuándo serán reanudadas las clases?

La suspensión fue notificada a los padres de familia a través de redes sociales, mientras que a los pocos que acudieron al plantel se les informó directamente en el lugar.

Autoridades educativas indicaron que será este viernes cuando se reanuden las clases de manera ordinaria, en el jardín de niños ubicado en el cruce de las calles Torcaza y Golondrinas, siempre que existan condiciones de seguridad.

