Incendio Consume Vivienda en la Colonia Mármol 3 de Chihuahua y Afecta a Casas Aledañas

Un incendio se registró en el cruce de las calles Abraham Bandala y Jerónimo Aguilar, en la colonia Mármol 3, de la ciudad de Chihuahua, donde una vivienda de dos pisos fue consumida por las llamas, lo que generó una intensa movilización de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal.

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo de control y sofocación del fuego se extendió por más de una hora, debido a la gran acumulación de basura al interior del inmueble, la cual avivó el incendio y complicó las labores de los rescatistas.

Dos viviendas resultaron afectadas

El siniestro provocó daños estructurales y materiales en al menos dos viviendas aledañas. El domicilio marcado con el número 2669 presentó afectaciones en su estructura, además de muebles y artículos completamente calcinados, por lo que la familia tuvo que desalojar el inmueble.

En tanto, la vivienda con el número 2633 sufrió daños en la fachada y ventanas, de donde una madre y su bebé de meses lograron salir a tiempo para ponerse a salvo, sin que se reportaran personas lesionadas.

Vecinos denunciaron antecedentes y posible incendio provocado

Vecinos del sector señalaron que en repetidas ocasiones denunciaron ante las autoridades la acumulación de basura y suciedad en el domicilio donde se originó el incendio. Indicaron que hace aproximadamente dos años ya se había registrado un hecho similar, cuando una camioneta cargada de basura fue incendiada justo afuera de la misma vivienda.

En esta ocasión, los residentes aseguraron que el siniestro pudo haber sido provocado, presuntamente por una persona que habría utilizado una bomba molotov, versión que será investigada por las autoridades correspondientes.

Bomberos informaron que ninguna persona acudió a hacerse responsable del inmueble, por lo que el caso quedó bajo seguimiento para determinar el origen exacto del incendio y deslindar responsabilidades.

