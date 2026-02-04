Apuñalan a Un Hombre en la Colonia Secretaría de Marina, al Sur de la Ciudad de Chihuahua

La mañana de este miércoles 4 de febrero, un hombre de aproximadamente 30 años resultó lesionado con un arma blanca en la colonia Secretaría de Marina, al sur de la ciudad de Chihuahua.

El ataque se registró en el cruce de las calles 54 y Vergeles, hasta donde acudieron elementos de la Policía Municipal tras recibir el reporte a los números de emergencia.

De acuerdo con información recabada en el lugar, testigos señalaron que la víctima fue atacada por la espalda, recibiendo varias puñaladas en la zona lumbar, presuntamente por un sujeto desconocido que posteriormente huyó corriendo entre las calles del sector.

Autoridades desplegaron operativo

El hombre lesionado indicó a los agentes que desconocía la identidad de su agresor, por lo que los policías municipales implementaron un operativo de búsqueda en calles aledañas; sin embargo, no se reportaron personas detenidas.

Paramédicos a bordo de una ambulancia de la Policía Municipal brindaron atención prehospitalaria al afectado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

En tanto, elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de información correspondiente para iniciar la carpeta de investigación por el delito de lesiones.

