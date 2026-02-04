Asesinan a Dos Hombres al Interior de una Tortillería en Ciudad Juárez

La mañana de este miércoles 4 de febrero se registró el homicidio de dos hombres al interior de una tortillería ubicada en el cruce de las calles Zafra y Gustavo Castillo, en la colonia Héroes de la Revolución, en Ciudad Juárez

De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades, las víctimas llegaron alrededor de las 4 de la mañana para iniciar sus labores; sin embargo, minutos antes de las 6 de la mañana, sujetos armados ingresaron al establecimiento y les dispararon en repetidas ocasiones.

Autoridades Acordonaron la Zona

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Estatal como primeros respondientes, así como personal del Ejército Mexicano y de la Defensa, quienes se encargaron de asegurar la zona, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron con el levantamiento de evidencias para dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Podría Interesarte: Vinculan a Proceso a Hombre que Presuntamente Quemó a Dos Perros en Ciudad Juárez

Posteriormente, arribó una unidad del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento de los cuerpos y trasladarlos a sus instalaciones, donde se les practicará la necropsia de ley para su posterior identificación.

Hasta el momento, las autoridades señalaron que a unos metros del lugar del crimen se localiza una cámara de videovigilancia, la cual se espera permita obtener información que ayude a dar con el paradero de los presuntos responsables.

Historias recomendadas: