Investigan la Muerte de Maestra Atropellada en Parral, Chihuahua; su Esposo Fue Detenido

La muerte de Edna Marylin, una maestra de 27 años, quien falleció atropellada durante la madrugada del lunes en la colonia Infonavit Praderas, en el municipio de Parral, es investigada por las autoridades como feminicidio, según informó la Fiscalía General del Estado.

Por este hecho fue detenido su esposo, Juan de Dios "N", señalado como presunto responsable, mientras continúan las indagatorias a cargo de la Fiscalía Especializada de la Mujer.

Te podría interesar: ¿Qué se Sabe del Presunto Acosador de Pies que Finge Ser Podólogo en la Ciudad de Chihuahua?

De acuerdo con el reporte oficial presentado ante la Fiscalía, existió una discusión entre la pareja antes de que ocurriera el hecho que derivó en la muerte de la joven docente, lo que llevó a las autoridades a clasificar el caso bajo el protocolo de feminicidio.

Especialistas en derechos humanos señalan que este tipo de hechos no suelen ser aislados. María Luisa Salazar, integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, explicó que cuando una mujer muere en un contexto de pareja, generalmente existe un historial previo de violencia.

Cuando ocurre un feminicidio, o incluso cuando una mujer muere atropellada en este tipo de circunstancias, hablamos del nivel más alto de violencia, que suele tener antecedentes.

La Fiscalía General del Estado informó que las investigaciones continúan bajo el protocolo de feminicidio, con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos y determinar la responsabilidad legal del detenido.

Localiza a su Pareja Sin Vida Dentro de su Vivienda en Chihuahua

Chihuahua ocupa el sexto lugar en violencia familiar a nivel nacional

Este caso ocurre en un contexto alarmante para el estado. De acuerdo con datos oficiales, Chihuahua ocupa el sexto lugar nacional en violencia familiar, con más de 11 mil denuncias registradas entre enero y septiembre de 2025, cifra que refleja la magnitud del problema.

Organizaciones civiles advierten que la sobrecarga de trabajo en el Ministerio Público también representa un reto para la atención adecuada de estos casos. Según datos expuestos por activistas, un solo agente puede llegar a atender entre mil y hasta tres mil carpetas de investigación, particularmente en municipios como Ciudad Juárez.

Historias recomendadas: