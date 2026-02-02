Tráiler con Falla Mecánica Queda Varado y es Impactado por el Tren en Chihuahua

Durante la mañana de este lunes 2 de febrero se registró un accidente ferroviario en el que se vieron involucrados un tren y un tráiler cargado con cartón, en la calle 57 de la colonia Popular, a la entrada de una empresa papelera en la ciudad de Chihuahua.

Tráiler Quedó Varado Sobre las Vías del Tren

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de carga pesada quedó varada sobre las vías del tren debido a aparentes fallas mecánicas, momento en el que fue embestida por el ferrocarril, lo que provocó cuantiosos daños materiales al tráiler. Pese a la fuerza del impacto, no se reportaron personas lesionadas.

Según las primeras investigaciones, tras presentar la falla mecánica, el operador del tráiler solicitó apoyo a otra unidad para retirar el vehículo; sin embargo, esta no llegó a tiempo, por lo que el tren continuó su marcha y se produjo el accidente.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Vial y personal de Ferrocarriles Nacionales, quienes realizaron las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades y coordinar el retiro de la unidad afectada.

