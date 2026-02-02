Asesinan a Hombre en el Patio de su Vivienda en Ciudad Juárez

La noche del 1 de febrero se registró el homicidio de un hombre al interior del patio de su vivienda, ubicada en calles de la colonia Independencia II, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, un joven realizó una llamada al número de emergencias 911 para reportar que su tío había sido atacado a balazos, luego de escuchar al menos cuatro detonaciones de arma de fuego.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, quienes localizaron a la víctima sin signos vitales. El hombre fue identificado como Juan Carlos C. J., de 49 años de edad. La zona fue asegurada en coordinación con elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, a fin de preservar la escena del crimen.

La Fiscalía Inició las Investigaciones por Homicidio

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado acudió para realizar el levantamiento de evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes. Más tarde, una unidad del Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayor información sobre lo ocurrido. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, se brinden más detalles tanto sobre la víctima como sobre los presuntos responsables.

